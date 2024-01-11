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محمد عادل إمام يعلن مد عرض فيلم أبو نسب في أمريكا وكندا

كتب:

ياسمين محمود
12:22 ص | الخميس 11 يناير 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

أعلن الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مد عرض فيلم أبو نسب في كندا وأمريكا.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقًا: «الحمدلله نظرًا للإقبال الكبير، تم مد عرض فيلم أبو نسب في الولايات المتحدة الأميركية وكندا».

أبطال فيلم أبو نسب

ويضم فيلم أبو نسب عددًا كبيرًا من نجوم الفن أبرزهم: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وحقق الفيلم نجاح كبير في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية حيث حقق في مصر إيرادات تخطت 30 مليون حتى الآن.

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