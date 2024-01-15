فيلم «أبو نسب يحقق 422 ألف جنيه إيرادات في يوم بدور العرض

استطاع المخرج رامي إمام الحفاظ على نجاح فيلم «أبو نسب» المشارك في دور العرض حالياً، إذ احتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم «أبو نسب»

422 ألف جنيه إجمالي ما حققه فيلم أبو نسب من إيرادات بدور العرض أمس، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إذ جاء الفيلم بالمرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض.

أبطال فيلم «أبو نسب»

جمع المخرج رامي إمام عدد من النجوم خلال الفيلم وهما محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار.

أحداث فيلم «أبو نسب»

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، إذ يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أنَّ والدها شخصًا خطيرًا يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.