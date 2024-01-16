606 آلاف جنيه قيمة إيرادات «أبو نسب» في يوم واحد بدور العرض

حرص الفنان محمد إمام على الحفاظ على النجاح الذي حققه من خلال فيلم «أبو نسب» بدور العرض، ومازال يحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

إيرادات فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

استطاع فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام أن يحقق أمس 606 آلاف جنيه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إذ احتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة.

أبطال فيلم أبو نسب

ويجتمع مع المخرج رامي إمام عدد من النجوم خلال الفيلم وهما محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار.

أحداث فيلم «أبو نسب»

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، إذ يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أنَّ والدها شخصًا خطيرًا يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.