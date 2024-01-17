جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع «قضايا الدولة»

وقعت جامعة حلوان وهيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشتركا، يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين المؤسستين.

وقع البروتوكول عن جانب جامعة حلوان، الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة، بينما وقع عن هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفنجري، رئيس الهيئة.

تاريخ جامعة حلوان العريق

وفي بداية كلمته رحب الدكتور السيد قنديل بالمستشار مسعد عبد المقصود والوفد المرافق له، كما أعطى رئيس الجامعة نبذة تعريفية عن تاريخ جامعة حلوان العريق، حيث تعد الجامعة صرحا علميا، موضحا أن الجامعة بها أكثر من 1100 برنامج جديد، كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تضم العديد من الكليات والمعاهد العلمية المتميزة، وبها العديد من المراكز البحثية التي تساهم في تعميق مفاهيم الثقافة والتعليم بصفة عامة والثقافة القانونية بصفة خاصة، واستكمل كلمته أن فروع كليات جامعة حلوان موزعة على أكثر من 15 ناحية في الجمهورية، وتضم كل التخصصات المتفردة.

ومن جانبه، أشار المستشار الفنجري إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات بين المؤسستين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالعلوم القانونية والقضائية.

البروتوكول يركز على المشروعات البحثية

ويركز بروتوكول التعاون على المشروعات البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والخبراء والمتدربين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، كما يتضمن البروتوكول إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسستين لوضع الخطط والبرامج التنفيذية.

كما اتفق الطرفان على إنشاء قسم قضائي بالجامعة، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص المؤسستين على تعميق التعاون المثمر بينهما، والارتقاء بمستوى البحث العلمي في مجالات القانون والعدالة، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري.