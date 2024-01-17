«المستقلين الجدد» يتضامن مع التحرك البرلماني بحظر التعاقد مع لاعبين أجانب بالدولار

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحزب يتضامن مع التحرك البرلماني الخاص بحظر التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بالدولار لما له وغيره من التصرفات التي تستهلك العملة الصعبة بدون ضوابط.

وأضاف «عناني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقدام المدربين واللاعبين الأجانب يجب أن يكون خاضع لمراقبة وضوابط حاكمة موضوعة، من خلال متخصصين ذوي الكفاءة بما يضمن الترشيد في استقدام اللاعبين والمدربين الأجانب، الذي شهدت الفترة الماضية فتح الأبواب على مصراعيها لاستقدام من غير ذوي الكفاءة بالدولار ولأسباب يعلمها الجميع.

ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة

وأشار إلى أن تعمد الاتحادات بالتعاقد مع مدربين أجانب بأسعار مبالغ فيها، عكس توجهً الدولة في ترشيد الانفاق بالعملة الصعبة في ظل أزمة اقتصادية طاحنه.

ويرى رئيس الحزب، أن الاتحادات تسير في الاتجاه المعاكس، إذ أن معظم البطولات في الألعاب الجماعية وخاصة كرة القدم حققها المدرب الوطني، وليس الأجنبي لاسيما أن رؤساء هؤلاء الاتحادات أعربوا عن أن اتحاداتهم مدانة وأنهم يمرون بأزمة مالية.

وأكد أن هذا التحرك البرلماني يجب أن يمتد إلى آلية وضع ضوابط مقيدة لاستقدام المدربين واللاعبين دون أن يكون هناك ما يسمي بالتدخل الحكومي، وهذا يحتاج إلى إصلاح كبير في المنظومة وطرق اختيار أعضاء الاتحادات من أشخاص ذوي كفاءه وفهم ووعي وإدراك للمسؤولية الوطنية المتمثلة في اختياراهم لإدارة مثل هذه الاتحادات.