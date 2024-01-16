رئيس بورصة مصر: البورصة السلعية تستطيع تلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة السلعية مصر، يمكن من خلالها تلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وذلك من خلال جذب تجار من غير المصريين وهو ما يتفق مع توجه الدولة المصرية.

البورصة السلعية مصر

وأضاف الشيخ خلال كلمته بمؤتمر البورصة السلعية مصر، أنه من الممكن أن تكون البورصة السلعية مصر من بين الروافد المهمة للعملة الأجنبية من خلال التصدير للخارج واستقطاب تجار من خارج مصر.

تداول السلع

وأوضح الشيخ، أن البورصة السلعية تم تأسيسها بناء على الاحتياجات المجتمعية وليس عن طريق أي قرارات سيادية.

وتنميز البورصة السلعية مصر، بأنها سوق منظمة ومنتظمة لتداول السلع، وهي إحدى آليات ضبط الأسعار، بالإضافة إلى التداول دون وسطاء وتكون العلاقة مباشرة ما بين البائع والمشتري.