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المفتي: الاتجار في العملة الصعبة من الكبائر لأنه يسبب أزمة للمجتمع (فيديو)

كتب:

مريم جاد
04:54 م | الجمعة 12 يناير 2024
مفتي الديار المصرية

مفتي الديار المصرية

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خطورة قيام بعض السماسرة باحتكار العملة الصعبة، والمتاجرة فيها.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «الدولة عندما تحدد مسارا معينا للعملة في البلاد، يجب الالتزام به ومن ثم البعد المسار القانوني الذي وضعته الدولة، يؤدي إلى أذى للناس والسياسة النقدية للدولة، لاختيار الأفراد والبعض خارج الإطار القانوني ويسبب أزمة للمجتمع كله».

واضاف: «كل ما يؤدي بالضرر للناس يمثل احتكارا، وحكمه كبيرة من الكبائر، وهو لما جاء فى الصفات التي حدد سيدنا النبي في الكبائر، حين قال «لا يحتكر إلا خاطئ».

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بقلم مريم جاد