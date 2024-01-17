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موعد جنازة وعزاء والد قصى الخولي

كتب:

ضحى محمد
01:03 م | الأربعاء 17 يناير 2024
قصي الخولي

قصي الخولي

أعلنت أسرة الفنانة قصي الخولي، موعد جنازة وعزاء والده، الذي توفي ليلة أمس وذلك بعد إصابته بفشل كلوي خلال تواجده في أحد المستشفيات.

موعد صلاة الجنازة على والد قصي الخولي

وكشف الفنان قصي الخولي عن موعد عزاء والده، حيث تقام صلاة الجنازة على والده غدًا الخميس في تمام الساعة 1 ظهرًا في كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس فى سوريا» .

موعد عزاء والد قصي الخولي

وعن موعد العزاء قال: «تقبل التعازي في صالة فندق القيصر- اوتستراد طرطوس اللاذقية - يوم الهميس من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً، ويمي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 ومن الساعة 5 حتي الساعة 8 مساء».

وكتب قصي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: « إلى اللقاء سيدى ومعلمي وداعا يا أبو قصي، وداعا عميد وداعا يا أبو قصي.. من أمن بي وإن مات فسيحيا».

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.