الفنان السوري وديع مراد يتألق في أولى حفلاته بمصر.. حضور كامل العدد

أحيا المطرب السوري الكبير وديع مراد حفلا غنائيا للمرة الأولى في مصر، عقب مسيرة فنيّة تمتد لأكثر من 20 عاما من النجاح، أثرى خلالها الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الطربية المميزة.

أقيم حفل وديع مراد ضمن السهرات الغنائية لموسم عطلة منتصف العام الدراسي، والتي يغلب عليها الحضور من مختلف الجنسيات العربية، وحمل لافتة كامل العدد.

حضر وديع مراد الحفل بكامل أناقته، وكان في استقباله منظم الحفل تامر عبد المنعم وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص على تحية الحضور لحفاوة الاستقابل، وأعرب عن سعادته بتواجده في مصر، وتمنى أن يعم السلام والمحبة بلاد العالم العربي.

وأشعل مراد الحفل بوصلة من أغانيه الطربية المميزة منها: « حلوي الدنيا، قمر الزمان، الدنيا مصالح ، السنين»، وغيرها.

وقدم وديع مراد منذ أيام قليلة ريستيال ميلادي مع جوقة سوريانا بقيادة المايسترو مارك درويش في استوكهولم – سودرتاليا، احتفالاً في عيد الميلاد المجيد بحضور صاحب النيافة المطران يوحنا لحدو مطران السويد والدول الاسكندنافية للسريان الأرثوذكس، والوزير المستشار يامن ماضي وعائلته، القائم بأعمال السفارة السورية في استوكهولم، إضافة إلى حشد كبير ومميز، إذ تمنّى لهم وديع سنة جديدة تعمها السلام والخير والعطاء.