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أول تعليق من قصي خولي بعد وفاة والده

كتب:

بسمة شطا
09:49 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
قصي خولي

قصي خولي

نعى الفنان قصي خولي، والده الإعلامي عميد خولي، وذلك من خلال منشور خاص شاركه مع جمهوره عبر صفحته على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب الفنان قصي خولي: «ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا، ترّجل أبي، إلى اللقاء سيدي ومعلمي، وداعا عميد وداعا يا أبو قصي، من أمن بي وإن مات فسيحيا».

يذكر أن والد الفنان قصي خولى أصيب بفشل كلوى وكان يتواجد في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وكشف قصي عن أن صلاة الجنازة على والده الخميس المقبل في الواحدة ظهرا.

 

 

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بقلم بسمة شطا