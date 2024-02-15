كيفية استرجاع الهاتف المسروق وهو مغلق.. اتبع هذه الخطوات

يتعرض الكثيرون منا إلى سرقة هواتفهم، ويحاولون اتباع أي طريقة من أجل استرجاعه، وتعتبر سرقة الهاتف من الجرائم الشائعة في جميع أنحاء العالم، بشكل يومي ما يشعرهم بالانزعاج والغضب ويحاولون الوصول إلى هاتفهم بكل الطرق، لذا نستعرض في السطور التالية كيفية استرجاع الهاتف المسروق وهو مغلق.

كيفية استرجاع الهاتف المسروق وهو مغلق

1. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك

أولاً اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك، واطلب منها تعطيل بطاقة SIM الخاصة بك.

سيمنع ذلك السارق من استخدام هاتفك للاتصال أو إرسال الرسائل النصية أو استخدام الإنترنت.

2. اتصل بالشرطة

بعد ذلك، اتصل بالشرطة وقدم تقريرًا عن سرقة هاتفك، وسيساعدك هذا في توثيق الحادث في حالة أنك بحاجة إلى تقديم مطالبة التأمين.

3. استخدم ميزة العثور على جهازي

إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android، فيمكنك استخدام ميزة «العثور على جهازي» لتتبع موقع هاتفك.

يمكنك الوصول إلى هذه الميزة من خلال موقع الويب الخاص بشركة Google أو تطبيق العثور على جهازي.

4. استخدم خدمة تتبع الهاتف

يمكنك أيضًا استخدام خدمة تتبع الهاتف لمحاولة تتبع موقع هاتفك.

هناك العديد من خدمات تتبع الهاتف المتاحة، مثل Prey أو Cerberus. 5. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك.

إذا كان السارق قادرًا على فتح هاتفك، فقد يتمكن من الوصول إلى حساباتك الشخصية، قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك لجميع حساباتك، بما في ذلك حساباتك المصرفية وحسابات البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.

6. قم بتفعيل النسخ الاحتياطي

إذا كان لديك نسخة احتياطية من بيانات هاتفك، فيمكنك استعادتها إلى هاتف جديد، سيساعدك ذلك في استعادة بياناتك، مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال. لاحتمالات ضئيلة

من المهم أن تتذكر أن احتمالات استعادة هاتفك المسروق ضئيلة، خاصة إذا كان مغلقًا. ومع ذلك، فإن اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه يمكن أن يساعد في زيادة فرصك في استعادة هاتفك.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك في استعادة هاتفك المسروق:

نصائح تساعدك على استعادة الهاتف

إذا كان لديك هاتف iPhone، فيمكنك استخدام ميزة Find My iPhone لتتبع موقع هاتفك، ويمكنك أيضًا محاولة الاتصال بالسارق مباشرة. إذا كنت تعرف أي شيء عن السارق، مثل اسمه أو عنوانه، فقد تتمكن من التفاوض على استعادة هاتفك.

يمكنك أيضًا نشر إعلان عن سرقة هاتفك على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يساعدك ذلك في العثور على هاتفك أو القبض على السارق.

تحديد موقع الهاتف

أفضل طريقة لمنع سرقة هاتفك هي اتخاذ خطوات وقائية، و فيما يلي بعض النصائح:

ابقي هاتفك في مكان آمن.

لا تترك هاتفك دون رقابة في الأماكن العامة.

قم بتأمين هاتفك بقفل شاشة قوي.

قم بتنشيط ميزة العثور على جهازي أو خدمة تتبع الهاتف.

انشئ نسخة احتياطية من بيانات هاتفك بانتظام.

حماية بياناتك، من المهم أيضًا حماية بياناتك في حالة سرقة هاتفك، قم بإنشاء نسخة احتياطية من بيانات هاتفك بانتظام، كما يمكنك أيضًا التفكير في استخدام خدمة تشفير البيانات لتشفير بيانات هاتفك.

العثور على جهازي أندرويد

في حالة سرقة الهاتف، يجب اتباع الخطوات التالية:

اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك واطلب من شركة الاتصالات الخاصة بك تعطيل بطاقة SIM الخاصة بك.

قدم تقريرًا عن سرقة الهاتف إلى الشرطة: يساعد تقديم تقرير عن سرقة الهاتف في توثيق الحادث في حالة أنك بحاجة إلى تقديم مطالبة التأمين.

استخدم ميزة العثور على جهازي: إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android، فيمكنك استخدام هذه الميزة لتتبع موقع الهاتف.

استخدم خدمة تتبع الهاتف ويمكنك أيضًا استخدام خدمة تتبع الهاتف لمحاولة تتبع موقع الهاتف.

قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك لحماية جميع حساباتك، بما في ذلك حساباتك المصرفية وحسابات البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.

قم بتفعيل النسخ الاحتياطي: إذا كان لديك نسخة احتياطية من بيانات هاتفك، فيمكنك استعادتها إلى هاتف جديد.