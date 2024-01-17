«ري الشرقية»: الانتهاء من تطهير الترع بتكلفة 47 مليون جنيه

قال المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، إنه تم الانتهاء من تطهير جميع الترع بنطاق المحافظة بإجمالي أطوال 2700 كيلو متر، وبتكلفة مالية 47 مليون جنيه لضمان نظافة المجاري المائية وسهولة وصول المياه إلى نهاياتها.

تطهير شبكة الصرف الصحي

وتابع خلال بيان رسمي أنه تم تطهير شبكة الصرف الصحي المكشوف والمغطى بتكلفة 15 مليون جنيه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بالمحافظة بما يمثل ثلث الحصة المائة بالإضافة إلى الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لمحطات الخلط الوسيط بعدد 106 محطات بنطاق المحافظة، والانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للبوابات والحجوزات على المجاري المائية لحسن توزيع المياه والتحكم بها وتنظيم المناوبات بجانب إنهاء أعمال الصيانة لمحطات الرفع والصرف قبل بدء موسم أقصى الاحتياجات.

دخول 13 محطة خلط وسيط الخدمة

وأردف: 13 محطة خلط وسيط دخلت الخدمة لحسم شكاوي ضعف وصول مياه الري لمراكز شمال الشرقية (أولاد صقر – كفر صقر- الحسينية) من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي و إحلال وتجديد كوبري سيارات على بحر فاقوس بتكلفة 6 مليون جنيه وإحلال وتجديد كوبري ك 5 على ترعة سالم بتكلفة 6 مليون جنيه. وإحلال وتجديد 8 كباري على الترع ضمن مباردة حياه كريمة بمركز الحسينية.

وأضاف: كما تم إحلال وتجديد عدد من الكباري بدائرة الإدارة العامة لري شرق الشرقية بهندسة ( منيا القمح – ههيا) بتكلفة 11 مليون جنيه. و إحلال وتجديد عدد 8 كباري بدائرة إدارة التوسع الافقي بشرق الدلتا بتكلفة 24 مليون و500 ألف جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من تأهيل 95 ترعة وجاري استكمال تأهيل 141 ترعة بإجمالي اطوال 508 كم وبتكلفة مليار و 785 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 81%.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية أنه تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل عدد 36 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 106 كم وبتكلفة 470 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 81 % بالإضافة إلى الانتهاء من إحلال وتجديد 15 كوبري على الترع والمصارف بمركز الحسينية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.