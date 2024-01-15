«متحدث الري»: مصر حريصة على التعاون مع أشقائها

قال محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إنه جرى تدشين عملية إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان، في احتفال شعبي كبير ووسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين، انطلاقا من الدور المصري لدعم الأشقاء داخل القطاع.

التعاون بين مصر ودول حوض النيل

وأوضح محمد غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، أن التعاون بين مصر ودول حوض النيل ليس وليد اللحظة، بل له تاريج جذري وممتد، وأن مصر منذ قديم الأزل، حريصة كل الحرص على دعم أشقائها لا سيما في السلامة الصحية والبدنية.

وزارة الري والموارد المائية

وتابع المتحدث باسم وزارة الري قائلا: كما تم تنفيذ عدد 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، تخدم نحو 100 ألف مواطن، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات للحد من مخاطر الأمطار، وسدود لحصاد الأمطار، للاستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطني جنوب السودان.