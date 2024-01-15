«الزراعة» تحدد مواصفات مياه الري الصالحة للأراضي الجديدة

اعتبارات عدة يجب وضعها في الحسبان عند اختيار الأراضي الصحراوية لزراعتها بالمحاصيل والبساتين المختلفة، بينها ما يتعلق بالتربة، ومنها ما يتعلق بمدى جودة مياه الري، التي يجب إجراء دراسات فنية حولها، بتحليل مياه البئر، لاستكشاف مدى صلاحية البئر للزراعة أو تحديد الزراعات الملاءمة له، حسب نسبة الأملاح التي تصلح لمحاصيل دون غيرها.

اعتبارات تحدد كيفية اختيار الأراضي

المركز المصري للزراعة الحديثة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وضع عدة اعتبارات تحدد كيفية اختيار الأراضي، وفقا للمياه بالبئر.

أكد «المركز»، أنه يفضل أن لا تزيد ملوحة مياه الري في البئر عن 500 جزء فى المليون، مع خلو المياه من التركيزات الضارة من البرون، لتكون في حدود 1 جزء فى المليون، هذا علاوة على وجوب الاحتياط من زيادة تركيز أيون البيكربونات، ما قد يسببه من مشاكل قلوية، وعند توفر مياه رى قليلة الملوحة أى فى حدود 500 جزء فى المليون يمكن الحكم بصلاحية الموقع لمعظم الزراعات الشائعة.

إتباع أساليب الإدارة المناسبة ووضع برامج التسميد المتوائمة

أضاف أنه في حالة توفر مياه تحتوى على تركيزات من الأملاح تتراوح بين 500-1000جزء فى المليون تعتبر مياه الرى فى هذه الحالة متوسطة الملوحة، ولذلك يجب تحليل هذه المياه لمعرفة مكوناتها من حيث تركيز ايونات الكلوريد والصوديوم والكربونات والبيكربونات علاوة على البرون، نظرا لحساسية معظم النباتات لزيادة تركيز هذه الأيونات، وفى حالة وجود هذه الأيونات في تركيزات غير ضارة يجب الاحتياط في اختيار المحاصيل، والأصناف التي تتحمل الملوحة، كما يجب أن يوضع في الاعتبار إضافة الاحتياجات الغسيلية اللازمة، هذا إلى جانب اتباع أساليب الإدارة المناسبة، ووضع برامج التسميد المتوائمة مع ملوحة أو نوعية مياه الري.

مراعاة اتباع أساليب إدارة خاصة واختيار محاصيل مقاومة للملوحة

تابع أنه عند زيادة ملوحة مياه الري إلى نحو 1000-1500 جزء في المليون، وهي أقصى حدود يسمح بها فى مياه الري للاستخدام تحت نظم الزراعة، مع مراعاة اتباع أساليب إدارة خاصة واختيار محاصيل مقاومة للملوحة، بالإضافة إلى مراعاة اختيار الأصناف الأكثر تحملا من تلك النباتات، كما يجب في هذه الحالة، الاعتناء بجدولة الري، للحفاظ على رطوبة منطقة نمو الجذور، بحيث يكون بها كمية مناسبة من الماء الميسر بصفة دائمة، كما يجب الاهتمام بجودة التهوية والصرف في أراضي هذا الموقع.