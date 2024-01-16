وزير الري يشدد على جودة أعمال تأهيل الترع للحفاظ على سلامة الجسور

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ختام الجولة الثانية من «البرنامج التدريبي لتطبيق الدليل الارشادي لتأهيل الترع»، مبينًا أن هذا البرنامج التدريبي يستهدف تدريب كل المهندسين المعنيين باستخدام الدليل الإرشادي، وأيضاً العاملين في تأهيل الترع بالمحافظات المختلفة.

تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور

وأكّد سويلم أنَّ أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة، مشيراً إلى أن أعمال تأهيل الترع الجاري تنفيذها تتمّ بناءا على الاشتراطات والمعايير التي تمّ وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، والذي يُمكن مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل، كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة.

وأضاف أنَّه حريص على المرور بشكل شخصي على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات .

تجنب استبحار الترع في المستقبل

ووجه بالتركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وتجنب أعمال التطهير الجائر للحفاظ علي القطاع المائي وتجنب استبحار الترع في المستقبل .

ويتضمن البرنامج التدريبي أسس تحديد المشكلات التي تعاني منها كل ترعة على حده ، ومعايير تحديد مدى أولوية هذه الترعة للتأهيل ، وطرق تحديد أنواع التربة المختلفة وتنفيذ الجسات اللازمة للتربة وبدائل التأهيل طبقاً لنوع التربة ، وعرض الطريقة المثلى لرفع القطاعات العرضية للترعة وكيفية حساب نسب الاطماء والاستبحار، وخطوات تنفيذ أعمال التأهيل، والمتابعة بعد التنفيذ، واختبارات ضبط الجودة لأعمال التأهيل، وأساليب الصيانة في الترع الترابية والرملية والمبطنة، وطرق معالجة العيوب بالطريقة الفنية المثلى، والتدريب على برنامج التصميم الهيدروليكي لقطاعات الترع.

واستهدفت الجولة الأولى من البرنامج التدريبي لتطبيق الدليل الارشادي لتأهيل الترع 147 متدربا، وتمّ عقدها بمقرات فروع المركز الإقليمي للتدريب في «كفر الشيخ – الزقازيق – دمنهور – الفيوم – المنيا – إسنا»، وذلك خلال الفترة من 4 سبتمبر 2023 وحتى 23 أكتوبر 2023، واستهدفت الجولة الثانية من البرنامج التدريبي 30 متدربا، وتمّ عقدها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يومي 18 ديسمبر 2023 و15 يناير 2024، بالإضافة لعقد ندوة بمشاركة 50 من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالوزارة وذلك يوم 25 ديسمبر 2023، ومن المقرر أن يتم عقد جولة ثالثة قريباً بمشاركة 150 متدربا من مختلف المحافظات.