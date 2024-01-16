«الري» تبحث تدريب العاملين في الوزارة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور برينت حداد الأستاذ بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها، أنَّ اللقاء بحث مجالات التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات بين الوزارة وجامعة كاليفورنيا ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

مركز التميز ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أوضحت أنَّ مركز التميز ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه الجامعة الأمريكية في القاهرة، ويتعاون مع العديد من الوزارات والمحافظات والجامعات المصرية وهي جامعة أسوان وبني سويف وعين شمس، وجامعة الزقازيق بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص والعديد من مراكز البحوث في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

تحسين ملاءمة وجودة مناهج المياه من خلال تطوير طرق تدريس

يسعى مركز التميز في المياه لتحسين ملاءمة وجودة مناهج المياه من خلال تطوير طرق تدريس فعالة ومبتكرة للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا والمهنيين المحترفين في مجال هندسة المياه، فضلًا عن رفع القدرات البحثية المتعلقة بالمياه، وكذلك القدرة على إنتاج أبحاث علمية تلبي احتياجات سوق العمل كذلك المساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية ورؤية 2030.

حضر الاجتماع كل من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير، وحسين محمد بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.