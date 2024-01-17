ضبط 6.5 طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 6.5 طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تفتيشية على الأسواق لضبط المخالفين.

تنفيذ حملة لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط 6.5 طن دواجن ولحوم فاسدة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (19) محضر مخالفة و ضبط 6.5 طن ما بين لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبده مجمدة ودواجن و دهون مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.