ضبط 1.2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسوان

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، حملات مكبرة لضبط الأغذية الفاسدة ومخالفات المحال التجارية، إذ تمكنت من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والفراخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبلغت الكمية المضبوطة طن و220 كيلو جرام.

سحب 11 عينة غذائية من اللحوم والدواجن

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي في أسوان، في بيان صحفي، أن الحملة سحبت 11 عينة غذائية من اللحوم والدواجن، وجرى تحرير 4 محاضر جنحة صحية متنوعة، ويجريى التوصية بإغلاق إداري لـ 2 منشأة تدار بدون ترخيص، وكذلك إتلاف 50 كيلو جراما من الأغذية التي تغيرت في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيادة عمليات التفتيش والمرور على الأسواق، وتحت إشراف الدكتور حنان أنور، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي.

حملات مكثفة لضبط المخالفين

ونفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة أسوان سلسلة حملات بالتعاون مع مسؤولين من المحافظة والجهات الأمنية، بهدف ضمان الرقابة التجارية وحماية حقوق المستهلكين، واستهدفت هذه الحملات 50 كيانًا تجاريًا داخل نطاق مدينة أسوان ومركز ومدينة كوم أمبو.

وأسفرت الحملات عن تحرير 42 محضرًا بتهم تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم توضيح مصدرها، وانتهاء صلاحيتها كما تم ضبط مخالفات في مجال النظافة وعدم حيازة شهادات صحية ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.