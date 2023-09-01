«راعي مصر» تشارك في المرحلة 22 و23 من قوافل ستر وعافية بكفر الشيخ

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المرحلة الـ22 و23 من قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 19 كيانًا من كيانات التحالف الوطني؛ لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

جاء ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وضمت قواقل «ستر وعافية 22» التي شاركت فيها راعي مصر عيادات «النساء والتوليد، والجلدية»، حيث استفاد منها ما يقرب من 500 مواطن من أهالي برج مغيزل في مركز مطوبس بالمحافظة، كما شاركت المؤسسة في قافلة طبية «بستر وعافية 23» والتي تم إطلاقها في قرية غرب تيرة بمركز الحامول، وضمت تخصصات النساء والتوليد والجلدية، حيث تم الكشف على 500 من الأهالي.

يشار إلى أنّ مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي هي مؤسسة خيرية تعمل في المجال التنموي منذ عام 1995، وتم إشهارها رسميا عام 2016 وانضمت إلى التحالف الوطني منذ تأسيسه في مارس 2022؛ إيمانا منها بضرورة تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والفئات الأولى بالرعاية.

وتقدم المؤسسة خدماتها بكافة محافظات الجمهورية بقطاعات مختلقة منها قطاع الصحة ويشمل العيادات المتنقلة والخدمات الطبية وقطاع التنمية العمرانية وقطاع الخدمات الاجتماعية «مصاريف مدارس - تجهيز عرائس - ملابس - سداد ديون»، بجانب تقدم خدمات بقطاع التنمية الاقتصادية الذي يشمل برامج المشروعات الصغيرة وبرنامك التدريب المهني وبرنامج التوظيف، فضلا عن العمل بالقطاع الثقافي الترفيهي والتوعية فضلا عن تأهيل الصغار وذوي الاحتياجات الخاصة.