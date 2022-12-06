ضبط 7200 «برطمان عسل» غير مطابق للمواصفات في مصنع بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين العجمي بالإسكندرية، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشرف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة، وإدارة التجارة الداخلية، برئاسة أحمد عبد الحميد، من ضبط مصنع عسل في نطاق الإدارة لحيازته 300 كرتونة عسل نحل بإجمالي 7200 برطمان، زنة الواحد 350 جراما، غير مطابق للمواصفات الفنية القياسية بناء على نتيجة فحص العينة.

تشديد الرقابة على المصانع

جاء ذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع.

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

تحرير 332 محضرا

وكانت مديرية التموين حررت مسبقًا 332 محضرا لمنافذ بيع خلال حملات شنتها إدارات التموين الفرعية على مستوى المحافظة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة في الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.