ضبط 267 علبة حلوى و960 عبوة عسل منتهية الصلاحية بشرم الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، مكتب شرم الشيخ، حملة تموينية مكبرة تزامنا مع اقتراب المولد النبوي الشريف، وفي إطار الاستعداد لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل، وبتوجيهات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وكافة المنشآت التموينية.

حلوى ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية

وقال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك حملات تموينية تشهدها المحافظة بكل المدن، تنفيذا لقرار محافظ جنوب سيناء بضرورة ضبط الأسواق ومحاربة كافة أشكال الغش التجاري، حيث كلف إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، بتشديد وتكثيف الحملات التموينية في كل المدن، خاصة شرم الشيخ التي تستعد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وأضاف أنه جرى القيام بحملة مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية في مدينة شرم الشيخ، برئاسة خالد الجوهري، مدير مركز خدمة المواطنين بشرم الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك، وجرى تحرير عدد من المحاضر.

تحرير محاضر لمحال تجارية

وقال وكيل وزارة التموين، إنه جرى تحرير محضر انتهاء صلاحية لأحد المحال التجارية التي تعمل في مجال البقالة بمدينة شرم الشيخ، وتم ضبط والتحفظ على عدد 267 علبة حلوى ومشروبات جافة «كركديه ويبنسون وشاي أخضر».

وتابع أنه تم ضبط 960 عبوة عسل ملكي ومنشطات جنسية منتهية وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الرقابة على الأدوية، بالإضافة إلى تحرير عدد من محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم حمل شهادة صحية، موضحا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.