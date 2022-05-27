ضبط 9 أطنان عسل يشتبه في عدم صلاحيتها بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العميد محمد دومه رئيس مباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 9 أطنان عسل يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في مخزن لتجارة السلع الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة والتي ستتولى مباشرة التحقيق.

إخطار الواقعة والتحفظ على المضبوطات

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين يفيد بوجود مخزن للسلع التموينية بإحدى المدن يقوم بتخزين العسل بكميات كبيرة وغير مدون عليها أية بيانات تدل على إنتاجه ومكان الصلاحية.وتم استئذان النيابة العامة، وتمكنت الحملة التموينية من ضبط 9 أطنان عسل يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي وغير مدون عليه أية بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم أخذ عينات لتحليها، وجاري العرض على النيابة العامة والتي ستتولى مباشرة التحقيق.

ضبط 7 أطنان قمح محلي بمخزن غير مرخص

وفي سياق منفصل، تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العميد محمد دومه رئيس مباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 7 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة، وتبين أن مالك المخزن الغير مرخص جمعهم بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بشن حملات على الأسواق بالقرى والمدن، لضبط المخالفين، ومنع الاحتكار، موجها بتحرير محاضر للمخالفين وضبط الكميات التي تم حجبها عن التداول، وتحويل المخالفات للنيابات المختصة.