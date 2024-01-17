موجه لغة عربية يجيب على سؤال «مربك» في امتحان «الدين» للإعدادية بالإسكندرية

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية من أداء امتحان التربية الدينية للفصل الدراسي الأول، ورغم سهولة الامتحان الذي أجمع عليه الطلاب إلا أن سؤالا جاء به خطأ أربك الطلاب نتيجة عدم وضوحه وهو معنى كلمة «يحقره».

وتنشر «الوطن» ورقة الأسئلة التي جاءت سهلة جدا بحسب رأي طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الإسكندرية، وتضمنت أربعة أسئلة، بينها سؤالان «اختر الإجابة الصحيحة» و«أكمل».

وقال محمد إبراهيم، موجه اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن السؤال الثاني من الامتحان تضمن معنى كلمة «يحقره»، وهي «يستصغره» أو «يستهين به»، وكان يجب من واضع الامتحان وضع كلمة «يستصغره» في الاختيارات، أو كلمة «يستهين به» دون «لا».

وأكد «إبراهيم»، أن السؤال بهذه الطريقة يشتت الطالب، حيث أن الخيارات لا تتضمن المعنى الصحيح لـ«يحقره»، واختيار «لا يساعده، أو لا يعاونه»، هو الاختيار الأصح في تلك الحالة، لأن الاختيارين الآخرين بعيدان تماما عن الإجابة الصحيحة، إذ أن الاختيارات الأربعة جاءت «لا يستهين به، لا يساعده، لا يسالمه، لا يعاونه».

أسئلة امتحان مادة التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي

وتقول مروة عماد، مدرس أول اللغة العربية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحان مادة التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي جاءت سهلة جداً، ولا تستغرق وقتا فى حلها، وتضمن السؤال الأول جزءًا من سورة «المؤمنون»، واختيار الإجابة من بين القوسين، والجزء الثاني استكمال الآية الكريمة مما يسهل على الطلاب سرعة الحل فى وقت قصير.

وجاء السؤال الثاني من الحديث الشريف «المسلم أخو المسلم»، واختيار الإجابة الصحيحة من بين القوسين، والجزء الأخير من السؤال شرح الطالب لما يرشده إليه الحديث.

وأضافت «عماد»، أن السؤالين الآخرين من مادة التربية الدينية تضمنا اختيار الإجابة الصحيحة من بين القوسين، وثمرة العمل والزواج في الإسلام، والعلم في الإسلام، واختيار الإجابة من بين الإجابات من بين الأقواس، وجاء السؤال الرابع عن الزكاة والصوم والنظافة وتحريم الزنا في الإسلام وهو سؤال «صح وغلط».