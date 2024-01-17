«حماة الوطن» يوزع أدوات مدرسية على طلبة الإعدادية في بورسعيد

أعلن المهندس محمد سلامة أمين عام حزب حماة الوطن ببورسعيد، أن أمانة حي الضواحي برئاسة صلاح عثمان وزعت هدايا وأدوات مدرسية على طالبات مدرسة أسامة الشربيني الإعدادية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

حزب حماة الوطن

وأكد الأمين العام لحزب حماة الوطن ببورسعيد، السعي الدائم لإسعاد أهالي ببورسعيد وإدخال السرور على الجميع، وخاصة الطلبة والطالبات وتوجه لهم بالدعاء بالنجاح والتوفيق والسداد.

مبادرة «كلنا معك»

وقال صلاح عثمان إن هذه الفاعلية صمن مبادرة «كلنا معك» التي أطلقتها أمانة الضواحي ببورسعيد، وذلك لنشر الطمأنينة والأمان في قلوب أبنائنا الطلبة وتوزيع بعض الأدوات المدرسية لهم للتخفيف عليهم من التوتر قبل دخولهم الامتحانات وترسيخًا لقواعد حزب حماة الوطن وأهمها الوقوف ودعم المواطن في كل المجالات.

يذكر أن إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضية، ببورسعيد بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية قد نظمت ، معرض خيري للملابس والشنط والأدوات المدرسية وذلك ضمن مبادرة «يوم الخير»، لتوزيع الكتب والأدوات المدرسية والملابس على الأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.