حماة الوطن: نثمن جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن وصول وائل الدحدوح الذي يعد رمزا للصحافة العالمية إلى مصر يكمل بعضا من دور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه رجل بشجاعة وائل الدحدوح الذي ظل ثابتا حتى فقد أعز من له من أسرته.

وأوضح سليمان في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب يثمن جهود الدولة المصرية، وما تقوم به على مستويات كثيرة، وموقف مصر الراعي والداعم طوال الوقت لأشقائنا في غزة، وما تقوم به الدولة المصرية تجاه كل تفصيلة تحدث على أرض غزة.

مصر ستقف بكل ما أوتيت من قوة لدعم القضية الفلسطينية

وتابع المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، أن الجميع يتمنى أن يتوقف هذا الاحتلال ونصل إلى صيغة لهدنة إنسانية لأن ما يحدث يندى له جبين العالم جميعا والإنسانية، وستقف مصر بكل ما أوتيت من قوة داعمة ومناصرة لأبعد مدى للقضية الفلسطينية، ونرحب برموز الشعب الفلسطيني الباسل في هذه الأيام العصيبة على أرض قطاع غزة.