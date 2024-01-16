رفع عدد من عدادات المياه المتوقفة بعمارات إسكان الشباب شمال الأقصر

شنت إدارة المرافق بمدينة طيبة حملة مكبرة للكشف عن العدادات بمشروع إسكان الشباب والمستقبل بالحي السكني الثاني، لتحديد العدادات المتوقفة والمتأخرة في دفع الفواتير، بقيادة علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، وبمعاونة أفراد أمن المدينة.

رفع العدادات المخالفة

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من العدادات المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى تحرير مخالفات عدم سداد فواتير العدادات المسجلة ضد ساكني المشروع، ورفع عدد من العدادات التى جرة إبلاغ أصحابها سابقاً بسداد الفواتير المستحقة، على أن يتم إعادتها فور دفع الفواتير والتسوية مع جهاز مدينة طيبة شمال المحافظة.

ضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة

وأكد رئيس مدينة طيبة الجديدة، أنه جار إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، واستكمال أعمال الحملة لضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة، بناء على توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.