خطة «تعليم الأقصر» لمنع تسريب امتحانات الإعدادية.. مظاريف الأسئلة مغلقة

عقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً موسعاً لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية، لمناقشة استعدادات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، يوم الخميس 18 يناير الجاري، وتنتهي 24 من الشهر نفسه.

مظاريف مغلقة لا تُفتح إلا في اللجان

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أنه في سابقة من نوعها بالمحافظة جرى تقسيم أوراق جميع الامتحانات من قِبَل المطبعة السرية في مظاريف مغلقة ولا تفتح إلا في اللجنة لتوزيعها على الطلاب، وعدم تقسيمها داخل المدارس، حفاظاً على سلامة إجراء الامتحانات ومنعاً للتسريب.

منع الهواتف المحمولة

كما أصدر خالد توجيهاته لرؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مع طمس أي كتابات مدونة على الجدران والأدراج منعاً للغش.

وفي السياق ذاته، أوصى «خالد» بمنع اصطحاب الطلاب للكتب داخل اللجان حتى وإن كان لا يخص المادة المعنية بالامتحان، وكذا عدم اصطحاب الهواتف المحمولة.

وعُقد الاجتماع بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، بمركز الأقصر الدولي للمؤتمرات برئاسة سناء العريان مدير المركز.