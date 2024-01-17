جمع كلمة خيال.. اعرف إجابة السؤال الذي حير طلاب الشهادة الإعدادية 2024

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحان اللغة العربية، في أول يوم امتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والذي بدأ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ونصف ظهرًا.

إجابة جمع كلمة خيال بامتحان اللغة العربية

وجاء سؤال بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، حير طلاب الصف الثالث الإعدادي وهو ما جمع كلمة خيال، وجاءت الاختيارات «خيول - خيالة - أخيلة - أخوال»، فيما سأل الطلاب عن جمع الكلمة.

وتواصلت «الوطن» مع نادية محمد أحمد معلمي اللغة العربية، والتي أجابت على سؤال معنى كلمة خيال الذي جاء بامتحان الشهادة الإعدادية وهو أخيلة.

انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن جانبه، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، علي انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في أول يوم امتحانات للشهادة الإعدادية، مؤكدا أن الامتحان يسير بانتظام دون أي عوائق، وأنه تم التواصل منذ صباح اليوم مع غرف العمليات والتأكد من وصول ورق الأسئلة في موعده.

وأضافت المديريات، أن هناك توجيهات بمنع دخول التليفون المحمول أو أي أجهزة الكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، وأي أوراق أو كتب دراسية مع الطلاب.