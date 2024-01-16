اربح 75 ألف جنيه سنويا.. إقبال على فتح الحساب الاستثماري ببنك ناصر

شهد بنك ناصر الاجتماعي، إقبالًا ملحوظًا على فتح الحساب الاستثماري، الذي أعلنت عنه مؤخرًا نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، والذي يشتمل على مميزات عديدة منها إمكانية السحب والإيداع يوميًا، والإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 شهور.

حساب يوم بيوم

حدد البنك في تقرير له، الحد الأدنى لفتح الحساب والذي يُسمى بـ «حساب يوم بيوم»، والذي يصل إلى 500 ألف جنيه، وهنا يصل الربح السنوي 75 ألف جنيه، لأن البنك أقر فتح الحساب بعائد يومي تراكي 15%، وهنا يتم ضرب الـ 500 ألف جنيه في 15% يكون الناتج هو الربح السنوي الذي يحصل عليه فاتح الحساب.

كما يمكن الحصول على ربح يومي من الحساب، خاصة وأنه يُتيح العديد من المميزات، ففي حالة فتح حساب بملغ 500 ألف جنيه، يتم ضربهم في 15% ويكون الناتج هو العائد السنوي، وبقسمته على 12 شهر يكون الناتج 6.250 جنيه، ثم قسمتهم على 30 يوم يكون الناتج 208 جنيه يومي.

الربح السنوي 150 ألف جنيه

في حالة فتح حساب بملبغ مليون جنيه يكون الربح السنوي 150 ألف جنيه، وذلك من خلال ضرب المبلغ في 15% ويكون الناتج هو العائد السنوي، على أن يكون الربح اليومي 416 جنيه.