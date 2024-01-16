نقيب المحامين يدعو إلى اجتماع لتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات

دعا عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لحضور اجتماع مجلس النقابة العامة، الخميس المقبل، في الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة للمحامين.

أكد نقيب المحامين، أنّه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، يتم الدعوة لمجلس النقابة، للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

1 - النظر في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومنها:

- فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين ودعوة الجمعية العمومية للتصويت.

- ما يستجد من أعمال.

انتخابات نقابة المحامين

يذكر أن المادة 136 من قانون المحاماة تنص على أن مدة مجلس النقابة نقيبا وأعضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة، كما يجب أن تجرى الانتخابات خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، لذلك يجب أن تجرى الانتخابات قبل حلول 18 مارس 2024، لأنه بذلك ستكون قد انقضت مدة المجلس الحالي.