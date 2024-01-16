فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدء التقدم للبرامج الرقمية للمرشحين لتغيير المسمى الوظيفي، وذلك بعد موافقة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اتاحة البرامج الالكترونية المعلمين / الأخصائيين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي لعام 2023 في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020.

تغيير المسمى الوظيفي

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن فتح باب التقدم للبرامج الرقمية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد المرشحين لعام 2023 لعدد 16 برنامج تدريبي معتمد "14" برنامج تدريبي في التخصص للتعليم الفني وبرنامج تدريبي للمعلم وآخر للأخصائي خلال الفترة من 15 يناير إلي 31 من نفس الشهر.

على أن يقوم المعلم بالاتي:

- الدخول على الموقع الالكتروني www.pat.edu.eg والاطلاع على الإعلان والشروط جيداً.

- حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الالكتروني بدقة، حيث يتم ارسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الالكتروني (فوری بای). الاطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيدا قبل حجز ميعاد الاختبار.

- حجز مكان وسيعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقاً للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.

- يقوم المستهدف بإحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له.

- صحيفة أحوال الكترونية حديثة محددة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- طابع الشهيد.

-صورة إيصال سداد فوری بای.

- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الالكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.

- يتم تنفيذ اختيار تلك البرامج التدريبة في المعمل المجهزة الكترونيا بفروع الأكاديمية خلال الفترة من 4/2/2024 إلى 15/2/2024.