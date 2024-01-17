وزير العمل يطلق أولى خطوات مشروع «مهني 2030» لتدريب مليون شاب وفتاة

أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الأربعاء، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع «مهني 2030»، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد وزير العمل، صباح اليوم، دورة تدريبية لعاملين بالمديريات، ومندوبين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، في 12 محافظة، بمقر الوزارة، وذلك كمرحلة أولى لتدريبهم على التواصل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في المحافظات، وتقييمها، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها، وتسجيلها رسميًا في منظومة التدريب المهني بمشروع «مهني 2030».

وقال وزير العمل، إن 400 مركز تدريب مهني خاص من بين 670 مركزًا تستهدفهم الوزارة، قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم في المشروع، للعمل معًا لتنفيذ خطة تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة سوف تنشر خلال أيام رابطًا إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على الشباب من الخريجين الجدد والطلبة الراغبين في التقديم على هذه الدورات، مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدورات التدريبية، داعيًا كل الشباب بالمتابعة، خاصة وأن هذه المنظومة الجديدة، ستوفر لهم شهادات قياس مهارة، ومزاولة مهنة رسمية مُعتمدة من وزارة العمل، لتسهيل حصولهم على فرصة عمل في داخل مصر وخارجها.

وكشف وزير العمل عن المهن المبدئية المُتوفر التدريب عليها في المشروع، هي: المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة (حريمي)، والتفصيل والخياطة (رجالي)، والتفصيل والخياطة (أطفال)، وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة/ مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الانذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.

وتهدف وزارة العمل من خلال مشروع «مهني 2030» إلى:

· تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.

· الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

· القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

· تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

· توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي «معهد – أكاديمية – مركز تدريب».

· يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، حتى يصل يصل المستهدف في كل المراحل الى مليون مُتدرب.

· اعتماد المدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.