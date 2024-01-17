إزالة 10 حالات تعد على أراضي وأملاك الدولة في حملات بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ الوحدات المحلية، اليوم، حملات إزالة تعديات البناء المخالف وأراضي الدولة، كونها تمثل إهدارًا للثروة القومية.

وأشار إلى أنّ حملات إزالة التعديات في محافظة الدقهلية، جاءت من خلال الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنزلة والمطرية ومنية النصر والسنبلاوين ونبروه، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف.

تفاصيل حملات الإزالة

وأضاف أنّ الحملات أسفرت عن إزالة الآتي:

- مركز المطرية: تنفيذ أعمال فك شدة خشبية بالجسر الواقي على مساحه 85 مترًا مربعًا.

- إيقاف حالة بناء مخالف دور أول علوي بأرض سعدة بالجسر الواقي على مساحة 120 مترًا مربعًا.

- إزالة سمل بالطوب الأبيض على مساحة 85 مترًا مربعًا في أرض الحاجة عائشة بالجسر الواقي.

- إزالة سمل بالطوب الأبيض على مساحة 75 مترًا مربعًا في أرض حمزة الريس بالجسر الواقي.

- مركز ومدينة المنزلة: تنفيذ أعمال إزالة أعمدة خرسانية مخالفة بالدور الثالث علوي، في قرية الطوابرة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة على مساحة 100 متر مربع.

- إيقاف وإزالة شدة خشبية تمهيدًا لصب الدور الأرضي.

إزالة أعمدة وحوائط مخالفة

- إزالة أعمدة وحوائط مخالفة على مساحة 100متر مربع بقرية الدقانوة الجديدة التابعة للوحدة المحفلية بالعمارنة.

- مركز ومدينة السنبلاوين: تنفيذ إزالة فورية بقرية الشرفا التابعة للوحدة القروية ببرقين.

- تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بقرية كفر بدوث التابعة للوحدة القروية بالحصاينة، لمبنى عبارة عن سور مخالف بطول 10 أمتار وارتفاع مترين.

- مركز ومدينة نبروة: متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز، والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.