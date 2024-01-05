«الإسكان»: حملات مكبرة لإزالة تعديات ومخالفات بناء في العبور والشيخ زايد

شن جهازا مدينتي العبور والشيخ زايد، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بعدة مناطق، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات، وإزالة التعديات بصورة فورية وأعمال البناء المخالفة، وتم كذلك التعامل مع المتعدين على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية والميادين، ومحيط المساجد، والمنشآت التجارية، والتجمعات السكنية.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل عدة حملات نهارية ومسائية، تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق وأسفرت عن إزالة العديد من المخالفات.

التأكد من الانضباط الأمني والمعماري

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم رصد مخالفة بناء بالقطعة، بالحي السابع، والمتمثلة في تنفيذ زيادة بنائية بغرف السطح، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفاً أنه تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 4 لاستخدام البدروم مخزن، وتم إخلاء البدروم، كما تم رصد مكتب إداري بذات القطعة بالدور الثالث علوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستكملت الحملات أعمالها بالمرور بشوارع المدينة، للتأكد من الإنضباط الأمني، والمعماري، والحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة من عشوائية الباعة الجائلين، وتعدى المحال عن المسموح به، واستغلال الطرقات والأرصفة ورفع الإشغالات الموجودة بمحيط الحي السادس، والمنطقة الصناعية الأولى، وأثناء المرور بطريق 130 بالمنطقة الصناعية الأولى، تم التحفظ على نباش يقوم بالتنقيب، وسرقة حديد، ومهمات كابلات كهربائيّة، وتم مصادرة مركبة التروسيكل المستخدمة، وتسليمها للجهات المختصة.

عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري

وأثناء مرور الحملة الليلية، تم ضبط مزرعة مخالفة بالقطعة 195 مزارع عرابي بالحي الخامس، لاستغلال القطعة إقامة حفلات وكافيتريا.

وشدد المهندس أحمد رشاد، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية، والميادين، ومحيط المساجد والمنشآت التجارية، والتجمعات السكنية.

وطالب جهاز مدينة العبور، المواطنين وقاطني المدينة، بضرورة المشاركة المجتمعية، والتعاون المثمر في محاربة الظواهر العشوائية، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والفرش المتنقل للقضاء على تلك الظواهر، والارتقاء بالمستوى الحضاري اللائق بعروس المدن.

وأوضح المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة من إدارة التنمية والأمن، وإدارة الإزالات بالجهاز، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدينة، والقضاء على أي مخالفات.