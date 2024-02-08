أسعار عدادات المياه.. اعرف تكلفة التركيب والمقايسات الخاصة به

تختلف أسعار عدادات المياه بحسب نوع العداد والشركة المصنعة والجودة، ويجب مراعاة العوامل المختلفة عند اختيار العداد؛ لضمان الحصول على عداد مناسب وذي جودة عالية، وتستخدم تلك العدادات لقياس كمية المياه التي يتم استهلاكها في العقارات السكنية والتجارية.

ونوضح لكم عبر السطور التالية أسعار عدادات المياه، وأنواعها، وسعر مقايسة عداد المياه المنزلي والتجاري، وأهم العوامل التي تؤثر على أسعار عدادات المياه، وذلك ضمن خدماتنا المقدمة للقراء على مدار الساعة:

أنواع عدادات المياه

هناك العديد من أنواع عدادات المياه، والتي يمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية:

- عدادات المياه الميكانيكية، وهي النوع الأكثر شيوعًا، وتتكون من عجلة دوارة تدور مع تدفق المياه.

- عدادات المياه الإلكترونية، وهي نوع أكثر دقة من عدادات المياه الميكانيكية، وتعتمد على أجهزة إلكترونية لقياس كمية المياه.

- عدادات المياه الذكية، وهي احد أنواع العدادات التي تتصل بالإنترنت ويمكنها إرسال البيانات إلى شركة المياه.

أسعار عدادات المياه

تختلف أسعار عدادات المياه حسب نوع العداد والشركة المصنعة والجودة، كما أوضحنا سالفًا، وبشكل عام، تتراوح أسعار عدادات المياه الميكانيكية بين 100 و500 جنيه، بينما تتراوح أسعار عدادات المياه الإلكترونية بين 500 وألف جنيه، بينما تتراوح أسعار عدادات المياه الذكية بين ألف وألفي جنيه، وإليك أمثلة لأسعارها:

- وصل سعر عداد المياه الجديد في مصر (عداد مياه بكارت) إلى 1840 جنيها.

- سعر العداد القديم الميكانيكي، كان يتم تركيبه بعد سداد مبلغ يصل إلى 190 جنيها، مضافًا إليه رسوم المقايسة.

سعر مقايسة عداد المياه

تتراوح أسعار مقايسة عداد المياه في مصر بين الألف والـ5 آلاف جنيه، حسب نوع العداد والشركة المصنعة والجودة، وهي كالتالي:

سعر مقايسة عداد المياه المنزلي:

تبلغ تكلفة مقايسة عداد المياه المنزلي في مصر نحو 1800 جنيه، شاملة سعر عداد المياه الميكانيكي وكافة التكاليف والرسوم الأخرى، أما بالنسبة إلى سعر عداد المياه الإلكتروني، فيبلغ حوالي 2500 جنيه .

سعر مقايسة عداد المياه التجاري:

تبلغ تكلفة مقايسة عداد المياه التجاري في مصر نحو 5 آلاف جنيه، شاملة سعر عداد المياه الميكانيكي وكافة التكاليف والرسوم الأخرى، أما بالنسبة إلى سعر عداد المياه الإلكتروني، فيبلغ حوالي 7500 جنيه.

طرق سداد تكلفة مقايسة عداد المياه:

يمكن سداد تكلفة مقايسة عداد المياه نقدًا أو بالتقسيط، أما بالنسبة إلى التقسيط، فيمكن سداد المبلغ على أقساط شهرية لمدة عام واحد.

نصائح لاختيار عداد مياه

عند اختيار عداد مياه، يجب مراعاة العوامل التالية:

نوع العقار

يجب اختيار نوع عداد المياه المناسب لنوع العقار، حيث يتم استخدام عدادات المياه الميكانيكية بشكل عام في العقارات السكنية، بينما يتم استخدام عدادات المياه الإلكترونية في العقارات التجارية.

الاحتياجات الخاصة

إذا كانت هناك أي احتياجات خاصة، مثل الحاجة إلى عداد مياه ذكي، فيجب مراعاتها عند اختيار عداد المياه.

الميزانية

يجب تحديد الميزانية المتاحة قبل اختيار عداد المياه.

عوامل تؤثر على أسعار عدادات المياه

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار عدادات المياه، والتي تشمل:

نوع العداد

تختلف أسعار عدادات المياه حسب نوع العداد، حيث تكون أسعار عدادات المياه الذكية أعلى من أسعار عدادات المياه الميكانيكية.

شركة التصنيع

تختلف أسعار عدادات المياه حسب شركة التصنيع، حيث تكون أسعار عدادات المياه من الشركات العالمية أعلى من أسعار عدادات المياه من الشركات المحلية.

الجودة

تختلف أسعار عدادات المياه حسب الجودة، حيث تكون أسعار عدادات المياه عالية الجودة أعلى من أسعار عدادات المياه منخفضة الجودة.