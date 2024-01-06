مميزات وطرق استخدام عداد المياه مسبق الدفع (فيديو)

نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» طرق التعامل والمميزات التي يتمتع بها عداد المياه مسبق الدفع، إذ تنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب خطة لتعميمه على مستوى جميع المحافظات.

مميزات عدادات المياه مسبقة الدفع

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر المنشور مميزات الـعدادات مسبقة الدفع وهي:

- القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري.

- يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه.

- تقليل الفاقد: العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

- التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.

- ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.

- العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام.