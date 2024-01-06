رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مميزات وطرق استخدام عداد المياه مسبق الدفع (فيديو)

كتب:

سلامة عامر
12:51 م | السبت 06 يناير 2024
عداد مياه

عداد مياه

نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» طرق التعامل والمميزات التي يتمتع بها عداد المياه مسبق الدفع، إذ تنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب خطة لتعميمه على مستوى جميع المحافظات.

مميزات عدادات المياه مسبقة الدفع

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر المنشور مميزات الـعدادات مسبقة الدفع وهي:

- القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري.

- يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه. 

- تقليل الفاقد: العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

- التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.

- ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.

- العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام.

اقرأ المزيد:

موعد عودة مياه الشرب بعد انقطاعها في قرى مدينة السادات.. 4 ساعات

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب في مركز العياط

وزير الإسكان يتفقد أكبر محطة لتنقية مياه الشرب في محافظة الجيزة

قطع مياه الشرب في بعض المناطق بالأقصر غدا

خطوات تقديم طلب استبدال قطر وصلة عداد مياه.. 8 مستندات ضرورية

كيف تقدّم طلبا لتركيب عداد مياه منفصل لوحدتك السكنية؟.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

خطوات تركيب عداد مياه منفصل.. 5 مستندات مطلوبة 

إجراءات تركيب عداد مياه فرعي لشقة منفصلة.. 5 مستندات مطلوبة
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.