طريقة تسجيل قراءة عداد المياه بالدقهلية.. الرابط والمواعيد

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إمكانية تسجيل قراءة عداد المياه الخاص بالمواطنين من خلال رابط إلكتروني محدد، يمكن الدخول عليه وتسجيل البيانات لمدة 10 أيام من كل شهر.

موعد تسجيل قراءة العداد بالدقهلية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، موعد تسجيل القراءات الخاصة بالعداد والتي تبدأ من يوم 15 في الشهر حتى 25 من الشهر ذاته.

رابط تسجيل قراءة عداد المياه بالدقهلية

وأتاحت الشركة رابطا محددا من أجل تسجيل القراءة الفعلية الصحيحة من واقع قراءة العداد على الطبيعة من هنا، ويراعى أنه سيتم مراجعة القراءة المسجلة عن طريق العميل ومدى مطابقتها للطبيعة.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود فرق ملحوظ بين القراءة المسجلة بمعرفة العميل على الموقع الإلكتروني والقراءة الفعلية على الطبيعة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

خطوات تسجيل قراءة العداد بالدقهلية إلكترونيا

وأضافت مياه الدقهلية أنه يوجد عدة خطوات من أجل تسجيل قراءات العداد من خلال الرابط المحدد في الأعلى وهي:

- اختيار المنطقة

- إدخال اسم المشترك كما بالفاتورة

- إدخال الرقم القومي 14 رقما كما بالبطاقة

- إدخال رقم الموبايل

- إدخال رقم التليفون الأرضي 7 أرقام بدون كود المحافظة إن وجد

- رقم الفرع

- رقم المجموعة

- رقم الحساب

- قراءة العداد الحالية.