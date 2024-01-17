محافظ بورسعيد: افتتاح معرض «أهلا رمضان» 15 فبراير.. تخفيضات كبرى على الأسعار

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية في بورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن، موضحاً أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال تنموية، والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول، وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لدعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة من خلال دعم التجارة وإقامة أسواق حضارية، تماشيا مع خطة المحافظة بإقامة الأسواق الحضارية والقضاء علي الأسواق العشوائية .

إقامة معرض «أهلا رمضان»

وأكد المحافظ انطلاق معرض «أهلا رمضان» خلال 15 فبراير المقبل، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة المعرض على أعلى مستوى، ويشمل احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك

وقدم، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الشكر إلى محافظ بورسعيد، للموافقة على مطلب الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص قطعة أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك، استجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك خطوط اتصال مفتوحة مع كافة الجهات التنفيذية لبحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك، لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطن في إطار مبادرات محافظة بورسعيد المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.