عضو بـ«النواب» يطالب بزيادة منافذ معرض «أهلا رمضان» في بورسعيد

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بضرورة زيادة منافذ معرض «أهلا رمضان» بالمحافظة، سواء بأماكن ثابتة أو متنقلة، وذلك لتحقيق وصول السلع المعروضة إلى كافة المواطنين، خاصة في المناطق النائية والأماكن المحرومة.

وأكد أن معرض «أهلا رمضان» يوفر كل احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، ومن المقرر أن ينطلق 15 فبراير المقبل، استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

ضبط الأسواق ومواجهة صور الاحتكار

وأشار إلى أهمية مشاركة السلاسل التجارية في توفير جناح داخل كل منها يحمل شعار أهل رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، بما يتكامل مع هدف تأسيس معارض أهل رمضان لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بدعم أمنه الغذائي.

وأشار إلى أن تلك الجهود المجتمعية تشكل فرصة مهمة لحماية الأسرة المصرية من جشع التجار حالا توافرت معها الرقابة الجادة والفعالة في التأكد من توافر وتنوع السلع بالكميات المناسبة وسهولة حصول المواطن عليها، موضحا أنها تمثل مصدرا لإدخال البهجة والفرحة لدى الأسر وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة بما تحمله من طمأنة لهم في تأمين احتياجاتهم السلعية وسط ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة المتغيرات العالمية وما تبعها من موجة تضخمية، ومحاولات البعض استغلال طبيعة المرحلة الراهنة من أجل التربح السريع.

ضبط الأسعار

وأكد عضو مجلس النواب أهمية تلك المعارض في ضبط الأسعار وحتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، ما يستدعي تواجدها بأماكن قريبة حتى تكون في متناول المواطن البسيط مع توفير نفقات التنقل، مشددا أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع إعلاء قيم الترابط والتكاتف لضمان التدخل السريع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجا لتنويع أشكال تخفيف العبء عنهم وتحجيم تبعات الأزمات العالمية المتلاحقة عليهم.