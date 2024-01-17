شيخ الأزهر يصدر قرارا بتعيين محمد عفيفي مديرا للدعوة والإعلام في بورسعيد

أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا، اليوم الأربعاء، بتعيين الشيخ محمد مصطفى محمد محمد عفيفي، في منصب مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني في بورسعيد.

لجنة الوظائف القيادية بالأزهر الشريف

وتضمن القرار تعيين الشيخ محمد عفيفي في هذه الوظيفة القيادية لمدة عام من تاريخ صدور القرار في يناير عام 2024، وذلك بناء على ما انتهت إليه لجنة الوظائف القيادية بالأزهر الشريف.

الدعوة والإعلام الديني

ومن جانبه، وجه الشيخ محمد عفيفي، خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف على الثقة التي أولاها له في تمثيل الأزهر الشريف في مجال الدعوة والإعلام الديني على أرض بورسعيد، مُعاهدا الله تعالى أن يبذل أقصى ما في وسعه من جهده لخدمة الدين الحنيف وتعليم أمور الدين وأحكامه وتصحيح المفاهيم الخاطئة خاصة بين الشباب.

يذكر أن الأزهر الشريف له دور فعال في تاريخ مصر عبر العصور منهم نصر أكتوبر المجيد وكان رجال رجال الأزهر لهم دور كبير في الخطب والدعم، من خلال زرع العقيدة والإيمان في نفوس أبطال حرب أكتوبر.