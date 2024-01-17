ضبط 148 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن اللجنة الخماسية شنت حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز والمجازر، وجرى إحالة 148 محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

حملات تموينية بالدقهلية

وأكد «مختار» استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، إذ جرى ضبط العديد من المخالفات التموينية المتنوعة بعدد 10 مراكز ومدن بنطاق محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه جري تعاون اللجنة الخماسية وهي الوحدات المحلية بالتعاون مع التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة في بلقاس وطلخا ونبروه وميت غمر والمنصورة وميت سلسيل وشربين والمطرية ومحلة دمنه والمنزلة.

وأضاف أنه تم ضبط المخالفات التالية:

- تم ضبط مخالفات نقص الوزن وتوقف الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتم تحرير انذارات بسبب عدم مطابقة للمواصفات.

- تم تحرير محاضر انتهاء الانتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين.

- تم تحرير محاضر عدم إعلان الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر.

- تم تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها.

- تم تحرير محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.

- تم تحرير محاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.