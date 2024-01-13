تحرير 197 محضرا في حملات تموينية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنظيم حملات تموينية، أسفرت عن إحالة 197 محضرًا في 12 مركزًا ومدينة وحيًا بنطاق المحافظة، للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار «مختار» إلى ضرورة محاربة الفساد في الأسواق ومحلات بيع السلع المختلفة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، من أجل ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنّ الحملات التي نُفذت، شملت مراكز ومدن «المطرية وطلخا وبني عبيد ودكرنس والمنصورة والسنبلاوين وتمى الأمديد وشربين وميت غمر وأجا ونبروه وبلقاس».

تفاصيل الحملات التموينية

وأشار إلى أنّ المخالفات التموينية التي ضبطت، عبارة عن:

- محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين، وأيضًا محاضر عدم إعلان الأسعار ومحاضر غش تجاري.

- محاضر سلع مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفة تعليمات، وتجميع سلع مدعمة وعدم تمكين حملة من أعمالها.

- محاضر إدارة منشأة ون ترخيص وتجميع دقيق وتصرف في دقيق، وتجميع بطاقات تموينية وعدم وجود شهادات صحية، وعدم إعلان وجود مخازن.

- محاضر مبيعات وهمية، واستخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.