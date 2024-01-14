ضبط 31 مخالفة تموينية في حملات على المخابز البلدية بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن حملات تموينية لمخابز بلدية بمركزي شربين وطلخا، وتمكنت من ضبط نحو 31 مخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان له، أن الحملات تستمر بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين ومواجهة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم.

وأشار إلى أن الحملات في مركز شربين أسفرت عن ضبط الآتي:

- محضر تجميع 10 أجولة دقيق بلدي مدعم و100 كيلو سكر تمويني.

- محضر تجميع بطاقات تموينية بإجمالي 59 بطاقة.

- 8 محاضر نقص وزن.

- محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- محضر عدم إعطاء بدون للمواطنين.

- 3 محاضر عدم وجود سجل.

وتمكنت الحملة الثانية ناحية مركز طلخا من ضبط الآتي:

- محضر تصرف في 4 أجولة دقيق بلدي مدعم.

- 7 محاضر نقص وزن.

- 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- محضر عدم وجود ميزان معتمد.

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.