تحرير 96 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 96 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية ومحاولات الغش التجاري والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

تكثيف الحملات الرقابية

وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة تخفيض الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي، جهود المديرية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان - توقف عن العمل - عدم وجود سجلات - اختراق ماكينة)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - صلاحية - منتجات مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.