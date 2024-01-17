تفاصيل ورابط مسابقة مواهب مصرية في البحيرة.. «1000 جنيه للفائز»

أعلنت الإدارة العامة للموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تنفيذ مسابقة مواهب مصرية تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستهدف مسابقة مواهب مصرية جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

مسابقة مواهب مصرية في البحيرة

وتتضمن المسابقة العديد من المجالات ومنها، المجال التقني «الإنفوجرافيك، تصميم شعار، برمجة وتصميم مواقع، التصوير والمونتاج».

وتتضمن المسابقة المجال الأدبي «القصص القصيرة، نظم الشعر، والمسرحيات»، و المجال الفني «رسم البورترية لشخصية معروفة ، التعبير الفني ،والغناء والإنشاد».

وأعلنت إدارة المواهب أن الفائز في كل مجال سيحصل على جائزة مالية قدرها 1000 جنيه.

رابط التسجيل في مسابقة مواهب مصرية

وأوضحت إدارة الموهوبين أن المزيد من المعلومات والتفاصيل، تتوافر على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، كما يمكن التسجيل عبر الرابط من هنا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة و في اطار تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والابداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.