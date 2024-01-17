محافظ مطروح: وصول أحدث جهاز الأشعة المقطعية إلى مستشفى سيوة المركزي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة دعماً من وزارة الصحة، والأول من نوعه في مستشفى سيوة المركزي بمطروح ماركة «سيمنز 16 مقطع»، وجارى حالياً التجهيز لتركيبه وتشغيله، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى سيوة المركزي على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

تطوير المنظومة الطبية

وأكد محافظ مطروح جهود الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على التعاون المستمر والدعم لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين بمطروح.

تخفيف العبء عن المرضى

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه جري عمل الرسم الهندسى لموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد تمهيداً لتركيبه وأن الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة بالمحافظة مما يخفف العبء على جميع مرضى مدينة سيوة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى مخاطبة الشركة المختصة لبداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

دقة في الجهاز الطبي المتميز

وأوضح أن الجهاز الجديد يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثواني معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشاعات أمراض الجهاز التنفسي، واشاعات المخ والأعصاب، والعظام، وجميع اشعة الصبغات.