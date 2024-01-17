مجلة الأزهر تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج واليوم العالمي للغة العربية

احتفت مجلة الأزهر الشريف الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية في عددها الصادر أول شهر رجب لعام 1445هـ، باليوم العالمي للُّغة العربية وذِكرى الإسراء والمعراج، في مقالات خاصَّة ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.

مجلة الأزهر تحتفي بذِكرى الإسراء والمعراج

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، إنَّ ملف العدد للمجلة قد ضمَّ عددًا من المقالات بمناسبة ذِكرى الإسراء والمعراج؛ أبرزها: الأشهر الحُرُم بين التقديس الإلهي والانتهاك الصِّهيوني المعاصر للأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، ومعالم القدوة في رحلة الإسراء والمعراج للأستاذ الدكتور أحمد غلوش، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، ومِن تجليات الإسراء والمعراج للأستاذ الدكتور طلعت أبو حلوة، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، والإسراء والمعراج رحلة الأمل المتجدِّد للأستاذ الدكتور علي شحاتة أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر.

مجلة الأزهر تحتفي باليوم العالمي للُّغة العربية

وأضاف «عيَّاد» أنَّ مجلة الأزهر قد نشرت عددًا من الموضوعات احتفالًا باليوم العالمي للُّغة العربية، على رأسها: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: اللغة العربية في يومها العالمي، ومقال للدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (اللغة العربية والوفاء المفقود).

وأشار الأمين العام إلى أنَّ المجلة قد نشرت تغطيةً لندوة مجلة الأزهر التي عقدتها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع تحت عنوان: واقع القضية الفِلَسطينية بين التهجير والتصفية، موضِّحًا أنها ناقشت عددًا من المحاور المهمَّة؛ هي: القضية الفِلَسطينية.. تاريخ وحاضر ومستقبل، وجرائم الكِيان الصِّهيوني وانتهاكاته للاتفاقيات والقرارات الدولية، والتهجير القسري في ميزان القانون الدولي، ومصير التراث الإنساني في فِلَسطين.

من جهته، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت بمناسبة ذِكرى الإسراء والمعراج كتابًا هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: الإسراء والمعراج بقلم: أ.د. محمد سيد طنطاوي، وأحمد عمر هاشم، والشيخ محمد الغزالي، كما أصدرت كتابًا آخر بمناسبة اليوم العالمي للُّغة العربية بعنوان: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية للشيخ أحمد حسن الباقوري، وهما مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام.