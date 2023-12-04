«مجلة الأزهر» تستقبل وفدا من طالبات الإعلام للتعرف على آلية عملها

استقبلت مجلة الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمجمع البحوث الإسلامية، وفدًا من طالبات كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف؛ للتعرُّف على آلية عمل المجلة ودورها التنويري وجهودها في نَشْر علوم الدين واللغة.

مجلة الأزهر تستقبل وفد طالبات إعلام الأزهر بالمجمع

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة، إنَّ مجلة الأزهر صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ - 1930م، وتضمُّ العديد من المقالات والموضوعات المتنوِّعة التي يكتبها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي.

وأوضح عيَّاد أن المجلة تضمُّ عددًا من الأبواب، هي: «دراسات في القرآن والسُّـنَّة»، و«تراثيَّات»، و«قضايا التجديد»، و«الشريعة الإسلامية وعلومها»، و«دراسات في العقيدة والأخلاق»، و«في محراب العربيَّة»، و«من أعلام الفكر الإسلامي»، و«من نوادر المخطوطات»، وركنَي الوافدين والواعظات، و«ندوة الشهر» و«موضوعات متنوِّعة» الذي يضم: استفتاءات القرَّاء، وبين المجلة والقارئ، وأنباء الأزهر، و«المسلمون حول العالم»، والقسمين الإنجليزي والفرنسي.

مجلة الأزهر تُخاطب المسلمين في أرجاء العالم كلِّه

من جانبه، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة تُخاطب المسلمين في أرجاء العالم كلِّه، وتستمد قوَّتها من عالمية الأزهر ورسالته، لافتًا إلى أنَّ المجلة يصدر معها هديتان ملحقتان بالعدد، وقد تعاقب على رئاسة تحريرها عددٌ من العلماء الأجلَّاء، أبرزهم: الشيخ محمد الخضر حسين، والأستاذ محمد فريد وجدي، والأستاذ أحمد حسن الزيات، والدكتور علي الخطيب، والدكتور محمد رجب البيومي، والدكتور محمد عمارة، والدكتور محمود حمدي زقزوق.

وفي نهاية الزيارة، أعرب وفد الطالبات برئاسة الدكتورة مروة فرج، عضو هيئة التدريس بالكلية، عن سعادته بزيارة مجلة الأزهر، وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به المجلة في نشر العلوم والثقافة الإسلامية، موجِّهين الشكر لمجلة الأزهر وقسم الصحافة والنشر في كلية الإعلام بنات، برئاسة الدكتورة آيات رمضان؛ على إتاحة هذه الفرصة.