أسعار مواسير المياه.. كيف تختار الأنواع الأنسب لاحتياجاتك؟

تختلف أسعار مواسير المياه حسب نوع المادة المصنعة منها، والقطر، والطول، والشركة المصنعة، وهي عبارة عن أنابيب يتم استخدامها لنقل المياه من مصدرها إلى أماكن الاستهلاك المختلفة، مثل المنزل أو المصنع، أو المحال التجارية وغيرها.

ونوضح عبر السطور التالية أنواع مواسير المياه، والمبلغ التي تتراوح فيه أسعارها، والعوامل التي تؤثر في سعرها، وبعض النصائح الهامة لاختيار مواسير المياه المناسبة لاحتياجاتك.

أنواع مواسير المياه

هناك العديد من أنواع مواسير المياه، والتي يمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية:

مواسير المياه البلاستيكية

وهي النوع الأكثر شيوعًا، وتصنع من مواد بلاستيكية مثل البولي إثيلين والبولي بروبيلين.

مواسير المياه المعدنية

وهي تصنع من مواد معدنية مثل الحديد والصلب والنحاس.

مواسير المياه الزجاجية

وهي أنابيت المياه التي تصنع من مادة الزجاج.

أسعار مواسير المياه

تتراوح أسعار مواسير المياه البلاستيكية في مصر بين 5 و100 جنيه، حسب نوع المادة المصنعة منها، والقطر، والطول، والشركة المصنعة، وتتراوح أسعار مواسير المياه المعدنية بين 10 و200 جنيه، حسب نوع المادة التي صنعت منها، والقطر، والطول، والشركة المصنعة، كذلك، وأما مواسير المياه الزجاجية فتتراوح أسعارها بين 50 و500 جنيه، حسب نفس العوامل، وإليك قائمة بالأسعار حسب مواقع البيع الإكترونية:

- مواسير تغذية مياه الماسورة 4 أمتار (شبك لحام) قطر 25 مم مقاس 3-4 بوصة G8200 PN 20 SDR-6 كود 331020002 من باننجر إيجيك: بسعر 44 جنيها.

- متر مواسير PN20 قطر 20 مم (1/2 " بوصه): بسعر 16 جنيها.

- متر مواسير فايبر أخضرPN20 قطر 20 مم (1/2 " بوصه): يبلغ سعرها 21 جنيهًا.

- متر مواسيرأخضر فيبر معزول PN16 قطر 20 مم (1/2 " بوصه): بسعر 25 جنيها.

- كرنك قصير قطر 20 مم (1/2 " بوصه): بسعر 16 جنيهًا.

عوامل تؤثر على أسعار مواسير المياه

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار مواسير المياه، والتي تشمل:

نوع المادة المصنعة:

تختلف أسعار مواسير المياه حسب نوع المادة المصنعة منها، حيث تكون أسعار مواسير المياه المعدنية أعلى من أسعار مواسير المياه البلاستيكية.

القطر

وتختلف كذلك أسعار مواسير المياه حسب القطر، فأسعار المواسير ذات القطر الأكبر أعلى من أسعار المواسير ذات القطر الأصغر.

الطول

الطول من العوامل التي تؤثر كذلك في أسعار مواسير المياه، فأسعار المواسير الطويلة أعلى من أسعار المواسير القصيرة.

الشركة المصنعة

تختلف أسعار مواسير المياه حسب الشركة المصنعة، فأسعار المواسير من الشركات العالمية أعلى من أسعار مواسير المياه من الشركات المحلية.

نصائح لاختيار مواسير المياه

عند اختيار مواسير المياه، يجب مراعاة العوامل التالية:

نوع الاستخدام

يجب اختيار نوع المواسير المناسب لنوع الاستخدام، حيث تُستخدم مواسير المياه البلاستيكية بشكل عام في الاستخدامات المنزلية، بينما تُستخدم مواسير المياه المعدنية في الاستخدامات الصناعية.

الميزانية

يجب تحديد الميزانية المتاحة قبل اختيار مواسير المياه، مع مراعاة العوامل السابقة وخاصة عامل نوع الاستخدام، حتى لا تحصل على أنواع مواسير ليست مناسبة لنوع الاستخدام الذي اشتريتها من أجله.

استخدامات مواسير المياه

تستخدم مواسير المياه في العديد من الأغراض، التي تجعلها ركيزة أساسية لا غنى عنها في المجتماعات الحديثة، والبنى التحتية، ومن أهم تلك الاستخدامات:

شبكات المياه العامة Public Water Networks

وهي الشبكة التي تنقل المياه من مصادرها إلى المنازل والمباني الأخرى.

شبكات المياه المنزلية Domestic Water Networks

وهي الشبكة التي تنقل المياه من مصدرها إلى نقاط الاستخدام في المنزل، مثل الصنابير والمراحيض.

أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC Systems

وهي الأنظمة التي تستخدم المياه لتوليد الحرارة أو البرودة.

وفي النهاية يمكن القول إن أسعار مواسير المياه في مصر تختلف حسب نوع المادة المصنعة منها، وتختلف كذلك حسب القطر، والطول، والشركة المنتجة، ويجب مراعاة العوامل المختلفة عند اختيار مواسير المياه؛ لضمان الحصول على مواسير مياه مناسبة وذات جودة عالية.