«الحياة الآن».. مباشر: جمعية الأورمان تمد مواسير المياه لـ1500 منزل في أسيوط

في قرى مركز البداري بمحافظات أسيوط، ارتسمت الفرحة على وجوه الأهالي، الهدف الذي يسعى إليه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المتمثل في جمعية الأورمان، أحد كياناته، بالوصول للأسر الأولى بالرعاية وتلبية الاحتياجات، إذ استطاعت توصيل المياه لـ1500 منزل.

مد المواسير للمنازل

واقع كان في غاية الصعوبة مع افتقار الأهالي للمياه داخل منازلهم، ويلجأون عادة للآخرين من أجل الحصول على المياه، وبعد البحث والتأكد من الحالة تقوم جماعية الأورمان بالتنفيذ كاملا من تعاقدات وأعمال مد المواسير للمنازل وتركيب عدادات المياه ووصلات داخلية مطابقة للمواصفات الفنية.

وقال أحمد ياسين طه، مسئول جمعية الأورمان في أسيوط، خلال تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، إنه يجرى بحث الحالة على أرض الواقع للتأكد من الأفراد المستحقة للتركيب وتوصيل المياه، وتوفير مستلزمات التركيب.

فرحة الأهالي بتوصيل المياه

وعبرت إحدى السيدات، عن سعادتها بتوصيل المياه لمنزلها، قائلة: «الحمد لله المياه دخلت، ألف حمد وشكر يارب، كنت بجيب مياه من بعيد»، وأضافت أخرى: «الحمد لله ربنا يديكم الصحة ويبارك لكم ويبارك لك يا ريس».